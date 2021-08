Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Kylian Mbappé refroidi par un ancien buteur du Real Madrid !

Publié le 28 août 2021 à 3h00 par La rédaction

Bien qu’il paraisse déterminé à boucler son départ du PSG pour rejoindre le Real Madrid cet été, Kylian Mbappé ne ferait pas forcément le meilleur choix de carrière selon Nicolas Anelka.

Kylian Mbappé et le PSG, l’histoire semble proche de la fin. En effet, l’attaquant français est la grande priorité actuelle du Real Madrid qui a déjà fait parvenir plusieurs offres au club parisien, dont la dernière qui s’élève à 170M€ + 10M€ de bonus. Et alors qu’il réclamerait depuis plusieurs mois un meilleur projet sportif au PSG, Mbappé a néanmoins décidé de partir. Un choix que ne comprend pas trop Nicolas Anelka qui a livré son point de vue sur ce feuilleton au micro de beINSPORTS.

Anelka estime que Mbappé ne fait pas le bon choix