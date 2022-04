Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Kylian Mbappé peut provoquer un autre départ !

Publié le 26 avril 2022 à 3h00 par Guillaume de Saint Sauveur

Alors que Leonardo donne tout pour tenter de prolonger Kylian Mbappé au PSG, l’avenir du directeur sportif brésilien pourrait bien dépendre de l’issue de ce feuilleton.

« Les discussions avec Kylian, il y en a toujours eu. Il y a une communication constante, il est encore en réflexion, il voit tout. Je pense qu’il y a une possibilité qu’il reste », confiait Leonardo samedi soir au micro de Canal + sur l’évolution du feuilleton Kylian Mbappé, qui arrivera au terme de son contrat avec le PSG en juin prochain. Le directeur sportif brésilien met donc tout en œuvre pour essayer de conserver Mbappé dans la capitale la saison prochaine, et pour cause…

Leonardo joue gros avec Mbappé

Comme l’a annoncé L’Equipe lundi, Leonardo se retrouve plus que jamais menacé dans ses fonctions au PSG, et l’issue de ces négociations avec Kylian Mbappé devraient avoir une influence majeure sur la décision finale du Qatar à son sujet. En clair, si l’ancien attaquant de l’AS Monaco finit par quitter le PSG libre cet été, Leonardo n’aura vraisemblablement aucune chance de rester en poste.