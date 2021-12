Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Kylian Mbappé a une première certitude pour son futur !

Publié le 17 décembre 2021 à 2h00 par G.d.S.S.

Même s’il est encore très loin de raccrocher les crampons du haut de ses 22 ans, Kylian Mbappé a déjà une certitude quant à son après-carrière puisque l’attaquant du PSG indique qu’il se voit rester dans le football.

En attendant de savoir de quoi sera fait son avenir en club à moyen terme alors que son contrat avec le PSG arrivera à expiration en juin prochain, Kylian Mbappé se projette sur un futur bien plus lointain ! L’attaquant français de 22 ans, dans un entretien accordé à Paris Match, a évoqué son après-carrière et sa future reconversion. Et s’il n’a pas encore une idée très précise de ce qu’il fera, Mbappé affiche une certitude : il restera dans le monde du football.

« Une carrière, ça file vite… »