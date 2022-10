Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Kylian Mbappé a trouvé la solution pour claque la porte

Publié le 15 octobre 2022 à 02h00

Guillaume de Saint Sauveur

Alors qu’il est visiblement déterminé à claquer la porte du PSG suite aux dernières révélations de Mediapart sur le harcèlement qui aurait été orchestré à son encontre sur les réseaux sociaux, Kylian Mbappé envisage une résiliation de contrat. Mais il faudra pour cela prouver la notion de faute grave de la part de la direction du PSG…

Kylian Mbappé et le PSG, c’est bientôt la fin ? En plus du malaise instauré par les promesses non-tenues par Nasser Al-Khelaïfi au moment de prolonger son contrat en mai dernier, un nouvel élément révélé par Mediapart en milieu de semaine a fait l’objet d’une bombe dans ce feuilleton : le PSG aurait fait appel à une agence externe pour mener des raids numériques sur les réseaux sociaux contre certaines personnes liées de près ou de loin au club, et Kylian Mbappé serait l’un des individus ciblés.

Le clan Mbappé envisage une résiliation

L’EQUIPE a confirmé vendredi dans ses colonnes la volonté de Kylian Mbappé ainsi que de son entourage de résilier au plus vite son contrat avec le PSG en s’appuyant sur ces révélations de Mediapart pour faire valoir ses droits. Une situation qui lui permettrait ensuite d’être libre sur le marché des transferts.

« Démontrer que l’employeur a commis une faute grave »