Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Kanté pourrait jouer un sale tour à Leonardo…

Publié le 14 avril 2020 à 1h45 par Th.B.

Alors que Chelsea pourrait être ouvert à sa vente pour redessiner les contours de l’effectif des Blues, N’Golo Kanté voudrait regagner sa place au sein du club londonien, snobant ainsi le PSG et le Real Madrid.

N’Golo Kanté sur le départ de Chelsea ? C’est du moins l’information communiquée par 90Min vendredi dernier. Afin d’en tirer un bon prix alors que le milieu de terrain français a enchaîné les blessures cette saison, et étant est sous contrat jusqu’en juin 2023, Chelsea prévoirait de le vendre dès cet été au plus offrant et à condition qu’une offre soit jugée « acceptable ». Le média britannique rappelait en plus la présence du PSG et du Real Madrid dans ce dossier, deux admirateurs de longue date. Cependant, N’Golo Kanté devrait contrecarrer les plans de Leonardo et de Zinedine Zidane.

Kanté parti pour rester à Chelsea ?