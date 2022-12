Mercato - PSG : João Félix a pris une grande décision pour son transfert

Amadou Diawara

Malgré un contrat qui court jusqu'au 30 juin 2026, João Félix serait déterminé à quitter l'Atlético de Madrid dès le mois de janvier. Alors qu'il serait suivi par plusieurs clubs européens dont le PSG, l'attaquant portugais écarterait déjà une destination pour son avenir. En effet, João Félix ne serait pas emballé par l'idée de rejoindre Unai Emery à Aston Villa.

Depuis le début de la saison, João Félix peine à emmagasiner les titularisations sous la houlette de Diego Simeone. Alors qu'il aurait perdu patience, l'attaquant portugais de 23 ans voudrait à tout prix claquer la porte de l'Atlético de Madrid au mois de janvier, et ce, même s'il est engagé jusqu'au 30 juin 2026.

João Félix n'est pas vraiment intéressé par Aston Villa

Conscient de la situation de João Félix, le PSG souhaiterait boucler son transfert en 2023. Toutefois, le club de la capitale serait à la lutte avec plusieurs clubs européens, dont Aston Villa, sur ce dossier. Mais heureusement pour le PSG, João Félix ne compterait pas rejoindre Unai Emery du côté d'Aston Villa.

João Félix préfère rejoindre un top club avec une grande histoire