Mercato - PSG : Insulté à l'OL après son transfert, il dit tout

Dan Marciano - Rédacteur Titulaire d'un Master de droit international, je me suis rendu compte au bout de mon parcours universitaire qu'il était important d'évoluer dans un domaine que l'on apprécie. Du jour au lendemain, j'ai décidé de mettre fin au rêve de mes parents, qui voyaient en moi un futur avocat, pour vivre de ma passion : le sport. Depuis, je couvre les mercatos et l'actualité sportive en essayant d'informer au mieux les lecteurs.

Le 31 août dernier, Bradley Barcola quittait l'OL pour s'engager avec le PSG. Trois jours plus tard, l'ailier était présent sur la pelouse du Groupama Stadium pour défier son ancienne équipe. Entré en cours de seconde période, le joueur de 21 ans garde un souvenu ému de ses débuts parisiens.

Certains n'ont pas compris son choix. Quelques mois après ses premières apparitions en Ligue 1, sous le maillot de l'OL, Bradley Barcola a pris la décision de rejoindre le PSG l'été dernier. Ironie du destin, le premier match de l'ailier sous ses nouvelles couleurs a eu lieu au Groupama Stadium à Lyon. Entré à 15 minutes du coup de sifflet final, Barcola n'avait pas pesé sur le résultat de la rencontre mais conserve en mémoire ce moment particulier.

Mercato - PSG : Un coup de tonnerre à 150M€ se prépare à cause de Mbappé https://t.co/KDrqd0srOl pic.twitter.com/oj5iWMgwck — le10sport (@le10sport) January 17, 2024

Des débuts particuliers pour Barcola

« C’était un très bon moment. Et très particulier. Je sais que je ne l’oublierai jamais. J’étais arrivé depuis moins d’une semaine, il y avait ce match et ça me tenais vraiment à cœur de le jouer, en plus face à mon ancien club. C’est vraiment quelque chose qui restera gravé à jamais dans ma tête » a confié Barcola lors d'un entretien accordé a PSG TV. Chahuté par les supporters de l'OL avant sa signature au PSG, l'ailier admet avoir beaucoup discuté avec Luis Enrique avant ce match. Histoire de ne pas se mettre trop de pression.

« Je n'avais pas de pression »