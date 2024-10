Arthur Montagne - Journaliste Affamé de sport, il a grandi au son des moteurs de Formule 1 et des exploits de Ronaldinho. Aujourd’hui, diplomé d'un Master de journalisme de sport, il ne rate plus un Grand Prix de F1 ni un match du PSG, ses deux passions et spécialités

Comme c’est déjà arrivé par le passé, Gianluigi Donnarumma a déçu contre Arsenal en Ligue des champions mardi. Responsable sur les deux buts des Gunners, le portier italien relance une nouvelle fois le débat autour de son cas. Ce qui à terme pourrait déboucher sur un changement de gardiens et donc un gros transfert.

Auteur d'une prestation très décevante sur la pelouse d'Arsenal mardi soir (0-2), Gianluigi Donnarumma était à l'origine des deux buts des Gunners. Par conséquent, l'avenir du portier italien est une nouvelle fois remis en question. Selon L'EQUIPE, au sein du PSG on commencerait même à s'interroger. Une situation que Christophe Lollichon, ancien entraîneur des gardiens de Chelsea, peut comprendre compte tenu du rendement de Donnarumma.

Donnarumma pointé du doigt

« Dans cette compétition, tout va plus vite, donc il faut plus d’anticipation et quand on n’a pas ça, c’est plus compliqué. On a l’impression qu’il ne prend pas l’information. Il y a une nécessité de ne pas se focaliser que sur le ballon mais sur le mouvement qu’il y a dans l’axe et à l’opposé du ballon pour avoir le meilleur placement possible et se donner la possibilité de sortir ou pas. S’il est un mètre plus haut sur le premier but d’Arsenal, eh bien le ballon, il le mange. Mais là, il est bas et je ne pense pas qu’il voit Havertz venir, donc forcément ça crée une discordance. Il y a ce point-là et son appréciation des trajectoires longues. On a l’impression que dès qu’on s’écarte de sa vision centrale, cela devient compliqué », estime-t-il dans les colonnes du Parisien. Un avis partage par Jérôme Alonzo.

«On a l’impression qu’il ne prend pas l’information»

« Il met trop de temps à décider et donc, souvent, il est dans un entre-deux et ça provoque ce mètre de retard à l’arrivée. Ça veut dire qu’il est mal placé au départ, donc il y a un problème technique sur la prise de décision : il est trop souvent entre le j’y vais et le je n’y vais pas. S’il y a un problème, ça ne vient pas que de lui. J’ose espérer que tout le monde a identifié le problème de fond qui amène ce genre de sortie. Je pense que ce garçon peut devenir un des trois meilleurs gardiens du monde dans les trois prochaines saisons mais s’il n’y a pas une volonté collective, c’est problématique. Il doit travailler beaucoup plus que ça. Tu commences à vide, tu le fais venir après les séances et il faut répéter les centres : cinquante à droite, cinquante à gauche et il va débloquer un truc, se désinhiber », assure de son côté l’ancien portier du PSG.