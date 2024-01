Mercato - PSG : Il vend la mèche en direct pour le transfert de Mbappé ?

Dan Marciano - Rédacteur Titulaire d'un Master de droit international, je me suis rendu compte au bout de mon parcours universitaire qu'il était important d'évoluer dans un domaine que l'on apprécie. Du jour au lendemain, j'ai décidé de mettre fin au rêve de mes parents, qui voyaient en moi un futur avocat, pour vivre de ma passion : le sport. Depuis, je couvre les mercatos et l'actualité sportive en essayant d'informer au mieux les lecteurs.

Kylian Mbappé n'a pas encore dévoilé sa décision, mais une tendance claire se dégage dans ce dossier, et elle n'est pas favorable au PSG. Le joueur de 25 ans se dirigerait vers le Real Madrid selon plusieurs sources. Mais ancien coach du club parisien, Luis Fernandez va à contre-courant et annonce une possible prolongation en France.

Journaliste pour L'Equipe , Loïc Tanzi a donné des sueurs froides au PSG. Selon ses informations, la tendance est à un départ de Kylian Mbappé en fin de saison. Le Real Madrid devrait être sa prochaine destination.





PSG : Le Qatar prêt à quitter Paris, le clan Hidalgo répond ! https://t.co/PWnoOwHdrm pic.twitter.com/pVJi8dQHjA — le10sport (@le10sport) January 12, 2024

Surprise annoncée dans le dossier Mbappé ?

Mais pour Luis Fernandez, rien n'est encore fait dans ce dossier Mbappé. Selon l'ancien coach du PSG, le champion du monde 2018 pourrait même étirer son bail à Paris. Sur le plateau du Football Show , il a évoqué les éléments qui le poussent à envisager ce scénario.

« Je le vois rester au PSG »