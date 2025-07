Mercato - PSG : Il s'est fait virer à cause de Mbappé !

Engagé initialement jusqu'au 30 juin 2022, Kylian Mbappé a rempilé de deux saisons, plus une en option, avec le PSG. Pour convaincre son ancien numéro 7 de prolonger, Nasser Al-Khelaïfi lui a promis de lancer une grande révolution, et ce, pour que le club parisien remporte la Ligue des Champions. Dans un premier temps, le président du PSG a remercié Leonardo, le remplaçant par Luis Campos, que la famille Mbappé a connu à l'AS Monaco.

Lors de l'été 2017, le PSG et l' AS Monaco ont conclu le prêt avec option d'achat de Kylian Mbappé . Alors que le club de la capitale a levé sa clause à 180M€, l'attaquant de 26 ans s'est engagé jusqu'au 30 juin 2022.

Le PSG a recruté Campos pour Mbappé

Comme l'a rappelé L'Equipe, la première décision de Nasser Al-Khelaïfi a été de remercier Leonardo. En effet, le président du PSG a remplacé son ancien directeur sportif par Luis Campos à la fin de la saison 2021-2022. Arrivé à Paris en tant que conseiller football, le dirigeant portugais a été validé par la famille Mbappé. En effet, cette dernière a connu Luis Campos à l'AS Monaco, et elle lui fait confiance. Dans la foulée, Christophe Galtier a été nommé entraineur du PSG, ayant pour première mission de placer Kylian Mbappé au cœur du projet, et ce, malgré la présence de Neymar de Lionel Messi dans l'effectif du club rouge et bleu.