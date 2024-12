Mercato - PSG : Il révèle un coup de poker pour son transfert !

Thomas Bourseau

Et si Hugo Ekitike était le futur grand attaquant du PSG ? C’est le pari qu’a fait Luis Campos dès son premier mercato à la tête de la section sportive du Paris Saint-Germain. L’attaquant français, à 20 ans, avait lui aussi tenté de sauter une étape intermédiaire, sans réel succès. Mais avec le recul, il ne regrette pas du tout son choix.

Le Paris Saint-Germain a misé sur Hugo Ekitike au début de l’ère-Luis Campos en tant que conseiller football du PSG en juillet 2022. Sortant de bons mois au Stade de Reims, club qui l’a fait émerger, Ekitike signait chez le champion de France à l’âge de 20 ans. Mais son aventure a tourné au vinaigre, finissant par être poussé vers la sortie dès le mercato estival suivant, sans succès.

Aujourd’hui à l’Eintracht Francfort, Hugo Ekitike empile les buts. Avant de défier l’OL en Ligue Europa jeudi soir, l’attaquant français avait trouvé le chemin des filets à 11 reprises en 20 rencontres disputées. Francfort, le club intermédiaire qui lui fallait avant de faire le grand saut au PSG ? La question lui a été posée par TNT Sports.

« Non, j'avais fait une bonne saison à Reims alors que je n'avais même pas beaucoup joué. Je me suis retrouvé avec des choix à faire. Franchement, je n'ai aucun regret. Aucun regret. Je comprends les gens qui pensent qu'il faut une étape intermédiaire. C'est assez logique. C'est normal. Mais il y a aussi des joueurs qui s'imposent directement. Pourquoi pas moi ? Ça ne s'est pas fait. C'est comme ça ».

Et de toute manière, son passage au PSG lui a appris les rudiments du métier et les exigences du haut niveau. De plus, Hugo Ekitike a pu côtoyé des joueurs comme Kylian Mbappé, Lionel Messi et Neymar. De quoi se frotter aux entraînements au gratin du football mondial. « C'est maintenant, après avoir passé beaucoup de temps chez moi à devoir réfléchir sur ce qui s'est passé que j'ai compris que j'ai eu la chance d'être à un endroit où personne n'a été. Je suis toujours en quête d'apprentissage. J'ai la soif d'apprendre. Je me suis rendu compte qu'au final, j'avais peut-être passé un an et demi à observer, à voir les meilleurs joueurs du monde faire leurs gammes à l'entraînement et même en match. Parfois de près, parfois d'un peu plus loin ». Pas de regrets donc pour Hugo Ekitike, quand bien même son coup de poker n’ait pas fonctionné.