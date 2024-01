Mercato - PSG : Il raconte les premières folies du Qatar !

Guillaume de Saint Sauveur - Journaliste Diplômé d’Ecole de Journalisme à Paris. Spécialisé football, et plus particulièrement sur le mercato. Fan du PSG et du Stade Français.

Recruté par le PSG à l’aube du projet QSI, en 2011, Kévin Gameiro a donc vu débarquer les premières grandes stars internationales telles que Zlatan Ibrahimovic et Thiago Silva au sein du club de la capitale durant son passage. Et le buteur du RC Strasbourg se remémore cette époque.

Après le rachat du PSG par les investisseurs qataris à l’été 2011, le club francilien a complètement changé de statut, disposant de moyens financiers lui permettant de réaliser le plus grosses folies sur le marché des transferts. Très rapidement, de grands internationaux confirmés tels que Zlatan Ibrahimovic ainsi que Thiago Silva ont été recrutés par le PSG, une révolution qui laisse d’excellents souvenirs à Kevin Gameiro.

« Un kif »

Interrogé dans les colonnes de L’EQUIPE , le buteur français se remémore son passage au PSG entre 2011 et 2013, à l’aube du projet mis en place par le Qatar : « Porter ce maillot était une fierté. C'est un kif parce que le PSG est mon club de toujours. Quand j'étais petit, j'étais fan de Marco Simone. Je me souviens d'un match de Paris où les supporters scandaient son nom et j'avais dit à ma mère : "Un jour, tu verras, ils scanderont le mien (il rit) », indique Gameiro.

« Quand tu vois arriver Ibra, Thiago Silva… »