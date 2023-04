Mercato - PSG : Il l’annonce en direct, Messi doit choquer son monde

Thomas Bourseau

En fin de contrat au PSG, Lionel Messi pourrait finir par rejoindre le FC Barcelone ou bien… rentrer à la maison en Argentine. C’est du moins le souhait d’un ancien joueur des Newell’s Old Boys.

Lionel Messi pourrait-il s’envoler pour le FC Barcelone à l’issue de la saison et de ce fait, effectuer un retour XXL dans le club où il s’est hissé au rang de légende ? La presse espagnole s’enflamme pour ce retour et la Rac1 a dernièrement fait savoir que Messi serait prêt à quitter le PSG par le biais de son futur statut d’agent libre cet été pour le Barça .

Le Barça, l’Inter Miami ou… les Newell’s Old Boys ?

Pour autant, une tout autre destination se présente à lui outre l’Inter Miami, franchise de Major League Soccer dont David Beckham est le co-propriétaire. En effet, les Newell’s Old Boys resterait à l’affût alors que Mauricio Pochettino a incité Messi pour AS à retrouver ses terres d’origine.

«J'espère, je croise les doigts»