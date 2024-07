Mercato - PSG : Il claque la porte à cause du Qatar !

Thibault Morlain - Journaliste Après s’être essayé à différents sports, Thibault se tourne vers une carrière de footballeur amateur. Au moment de faire un choix entre devenir footballeur professionnel et journaliste, les qualités ont fait pencher la balance d’un côté. Le voilà désormais au sein de la rédaction du 10 Sport, après un diplôme obtenu à l’Institut International de Communication de Paris.

Si on a vu Matteo Guendouzi porter le maillot de l'OM entre 2021 et 2023, il faut également rappeler qu'il y a quelques années, l'international français évoluait... au PSG. Passé par le club de la capitale durant sa jeunesse, Guendouzi était finalement parti en 2014 pour rejoindre Lorient. La faute au Qatar ?

Natif de Poissy dans les Yvelines, Matteo Guendouzi a naturellement évolué chez les jeunes du PSG. De 2005 à 2014, celui qu'on a également connu à l'OM a donc fréquenté le club de la capitale, sans pour autant se faire une place chez les professionnels. Guendouzi a d'ailleurs explosé ailleurs, brillant sous le maillot du FC Lorient.

« Il a fallu faire un choix »

C'est en 2014 que Matteo Guendouzi a quitté le PSG pour rejoindre Lorient. Un choix justifié par le principal intéressé qui a confié pour Carré : « Je suis parti parce qu’il a fallu faire un choix pour la suite de ma carrière ».

« Un réel projet pour les jeunes »

« A cette époque, les Qataris étaient arrivés au PSG dont ils achetaient pas mal de grandes stars, de joueurs très chers pour commencer à construire une grosse équipe et à pouvoir faire de belles compétitions en Europe. J’ai pris la décision de quitter le PSG parce que j’avais envie d’arriver dans un monde professionnel très rapidement et avec un réel projet pour les jeunes. Je suis invité à un tournoi avec Lorient en U15 et je suis élu meilleur joueur du tournoi. Par la suite, Lorient me propose un contrat aspirant de 3 ans », a expliqué Guendouzi.