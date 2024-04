Mercato - PSG : Il annonce un gros risque avec Mbappé !

Dan Marciano - Rédacteur Titulaire d'un Master de droit international, je me suis rendu compte au bout de mon parcours universitaire qu'il était important d'évoluer dans un domaine que l'on apprécie. Du jour au lendemain, j'ai décidé de mettre fin au rêve de mes parents, qui voyaient en moi un futur avocat, pour vivre de ma passion : le sport. Depuis, je couvre les mercatos et l'actualité sportive en essayant d'informer au mieux les lecteurs.

Kylian Mbappé affole la presse mondiale. Que ce soit en France ou en Espagne, le joueur du PSG fait parler de lui. Sur les réseaux sociaux, les supporters sont aussi demandeurs. Mais dans ce dossier, les journalistes doivent tourner leur langue sept fois dans leur bouche avant de sortir leurs informations. Car une simple pourrait prendre des proportions démesurées.

Le 15 février dernier, Kylian Mbappé faisait les gros titres de l'actualité. Plusieurs médias officialisaient son départ du PSG, mettant en émoi les nombreux supporters parisiens. Une révélation qui n'a toujours pas été confirmée par le principal intéressé, mais qui semble véritable au vu de la tournure des évènements. Comme expliqué par le journaliste Philippe Goguet, il ne vaut pas mieux se louper dans ce dossier Mbappé. Car sur les réseaux sociaux, la moindre fake-news pourrait être dénoncée avec virulence.

« Ça paraissait tellement improbable ! »

En 2017, le journaliste de Culture PSG avait refusé de dévoiler la signature de Mbappé pour éviter d'éventuelles critiques. « Et on me dit qu’Unai Emery, l’entraîneur du Paris Saint-Germain, s’est déplacé en voiture pour le rencontrer et le convaincre de signer. Je n’y crois pas ! Ça paraissait tellement improbable ! » a-t-il déclaré dans La Revue des Médias. Son confrère Sacha Tavolieri va dans son sens.

Les journalistes face à un dilemme