Mercato - PSG : Il annonce un fiasco à 175M€ en direct

Bien décidé à trouver un attaquant de pointe l'été dernier, le PSG avait décidé de mettre le paquet sur Randal Kolo-Muani et Gonçalo Ramos, recrutés pour 175M€ au total. Les deux attaquants n'ont pas donné satisfaction pour le moment et au vu de la prestation parisienne dimanche soir face au RC Lens, on ne devrait pas les revoir de si tôt. Daniel Riolo estime que le PSG s'est trompé en les recrutant.

Le PSG a employé les grandes manœuvres l'été dernier pour pallier à un problème récurrent depuis plusieurs saisons, à savoir le poste de numéro 9. En ce sens, les dirigeants parisiens ont déboursés 175M€ pour s'attacher les services de Gonçalo Ramos (80M€) et Randal Kolo-Muani (95M€). Pas assez décisifs, les deux joueurs n'ont pas réussi à se faire une place dans l'équipe de Luis Enrique qui brille sans eux.

Un PSG efficace sans ses avants-centres

Face au RC Lens dimanche soir, le coach parisien avait décidé de se passer de ses deux attaquants et faire confiance à Bradley Barcola, repositionnant ainsi Kylian Mbappé en numéro 9. Un choix payant de Luis Enrique puisque l'ancien joueur de l'OL a brillé et qu'il semble avoir de plus en plus les faveurs de son coach. De plus, Enrique émettrait des doutes sur Kolo-Muani, bien qu'il le fasse plus jouer que Ramos. C'est dire... Leur avenir au PSG s'assombrit et Daniel Riolo se demande comment le club de la capitale va gérer cela.

«Ils se sont trompés dans le recrutement»