Mercato - PSG : Hakimi a déjà une petite idée pour son départ à la retraite…

Publié le 10 novembre 2021 à 2h30 par La rédaction

Recruté par le PSG lors du dernier mercato estival, Achraf Hakimi n’exclut pas de venir vivre au Maroc une fois qu’il aura mis un terme à sa carrière de joueur.

Du haut de ses 23 ans et alors qu’il a rejoint le PSG l’été dernier en provenance de l’Inter Milan pour 60M€ (hors bonus), Achraf Hakimi a encore une longue et prometteuse carrière devant lui. Le latéral droit marocain, considéré comme une référence mondiale à son poste, a grandi en Espagne malgré son appartenance aux Lions de l’Atlas. Et dans un entretien accordé à Jeune Afrique , Hakimi n’exclut pas de venir vivre au Maroc lorsqu’il aura pris sa retraite.

Hakimi se verrait bien vivre au Maroc