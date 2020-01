Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Guardiola fait une grande annonce qui va ravir le PSG !

Publié le 8 janvier 2020 à 4h00 par A.M.

En difficulté cette saison avec Manchester City, Pep Guardiola pourrait parti en fin de saison. Mais le technicien espagnol a déjà écarté deux pistes pour son avenir.

Comme Le 10 Sport vous le révélait en exclusivité, Xavi, dont les conseils sont de plus en plus écoutés du côté de Doha, pousserait pour convaincre le Qatar de nommer Pep Guardiola sur le banc du PSG l'été prochain. D'ailleurs un départ de Manchester City n'est pas à exclure en fin de saison puisque les Citizens sont largement distancés dans la course au titre en Premier League par Liverpool. D'ailleurs, Pep Guardiola a évoqué son avenir et écarté deux pistes.

Guardiola écarte le Real et MU