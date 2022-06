Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Grosse mise au point pour le transfert d’Ekitike !

Publié le 2 juin 2022 à 23h15 par Thibault Morlain

Annoncé dans le viseur du PSG pour cet été, Hugo Ekitike serait toutefois plutôt en partance pour Newcastle à en croire les derniers échos. Le transfert de l’attaquant du Stade de Reims pourrait être imminent et à ce propos, Jean-Pierre Caillot, président rémois, a mis les choses au point.

Auteur d’une belle saison avec le Stade de Reims, Hugo Ekitike a tapé dans l’oeil de grands clubs européens. Dernièrement, il avait notamment été annoncé que Luis Campos souhaitait le faire venir au PSG. Mais selon les derniers échos, c’est à Newcastle qu’il pourrait plutôt atterrir. Les Magpies seraient prêts à réaliser une grosse opération pour s’offrir Ekitike puisqu’un prix de 36M€ a été évoqué avec 10M€.

« Sur la table, il y a une offre qui nous convient très bien »