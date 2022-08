Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Gros coup de frein pour le transfert de Ruiz ?

Publié le 18 août 2022 à 14h45 par Axel Cornic

Annoncé comme la nouvelle grande cible de Luis Campos en ce mercato estival, Fabian Ruiz pourrait rejoindre le Paris Saint-Germain dans le cadre d’un transfert autour des 25M€. Les négociations avec le Napoli ne semblent toutefois pas avancer depuis quelques jours, avec Keylor Navas qui capterait toute l’attention des deux clubs pour le moment.

C’est une occasion à ne pas manquer. En fin de contrat et pas du tout enclin à prolonger, Fabian Ruiz a été mis sur la liste des transferts par le Napoli, qui depuis quelques semaines semble avoir trouvé un club intéressé avec le PSG. Le joueur n’a ainsi pas été convoqué pour la première journée de Serie A et ne devrait pas non plus disputer la deuxième, en attendant que Luis Campos trouve un accord pour boucler son transfert.

Toujours pas d’accord pour le transfert de Fabian Ruiz

Le pessimisme semble toutefois grandir en Italie, où le Napoli continuerait de réclamer au moins 30M€ pour lâcher son joueur. Tuttosport annonce même ce jeudi que Fabian Ruiz pourrait finalement rester et passer les six prochains mois en tribune, s’il ne se décide pas à prolonger.

Mais pensent d’abord à régler le dossier Navas