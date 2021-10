Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Grande nouvelle pour Leonardo avec ce coup à la Donnarumma !

Publié le 1 novembre 2021 à 0h45 par A.D.

En fin de contrat le 30 juin avec le Milan AC, Franck Kessie aurait alerté le PSG. Et heureusement pour le club de la capitale, l'international ivoirien serait encore loin d'une prolongation avec les Rossoneri.

Lors du dernier mercato estival, Leonardo a multiplié les coups à 0€. En effet, le directeur sportif du PSG a profité des situations contractuelles de Leo Messi, Sergio Ramos, Gianluigi Donnarumma et Georginio Wijnaldum pour les recruter librement et gratuitement cet été. Alors que Franck Kessie sera, lui aussi, en fin de contrat le 30 juin avec le Milan AC, Leonardo envisagerait de réaliser un nouveau coup XXL à 0€. Et à en croire la presse italienne, le dirigeant du PSG aurait de bonnes chances d'obtenir gain de cause sur ce dossier.

Le Milan AC dos au mur pour Franck Kessie ?