Mercato - PSG : Grande nouvelle pour le retour d'un attaquant ?

Benjamin Labrousse - Rédacteur Malgré un double cursus Espagnol/Communication, j’ai décidé de prendre en main mes rêves en me dirigeant vers le journalisme. Diplômé d’un master en journalisme de sport, je couvre l’actualité sportive et footballistique avec toujours autant d’admiration pour les période de mercato, où un club se doit de faire des choix cruciaux pour la saison prochaine.

Le mercato estival du PSG pourrait être marqué par l’arrivée d’un nouvel ailier percutant. Si plusieurs noms ont été associés au club de la capitale, celui de Kingsley Coman revient avec insistance. Ce mercredi, il a été confirmé que Paris appréciait le profil de son ancien crack. De plus, l’international Français serait clairement ouvert à un départ. Explications.

L’été promet d’être animé pour le PSG. En effet, le club de la capitale cherche à boucler plusieurs renforts, et notamment sur les ailes. Car dès avril dernier, le10sport.com vous révélait en exclusivité que les dirigeants parisiens chercheraient à recruter un ailier compétent dans les uns contre uns sur ce mercato estival. Ces derniers jours, Sky Germany a révélé que Paris lorgnait notamment Kingsley Coman. Formé au PSG, l’ailier du Bayern Munich pourrait-il retourner là où tout à commencer ?

« On sait jamais un jour si je change d’équipe »

En octobre 2023, l’international Français avait déjà évoqué un possible retour au sein de son club formateur. « En tant que joueur ayant grandi à Paris, on souhaite vraiment que le PSG gagne un jour cette Ligue des Champions parce que c’est l’objectif depuis très longtemps. Après, tant que je serais au Bayern, j’espère que non et que, ce soit le Bayern qui gagne. Mais, on sait jamais un jour si je change d’équipe » , confiait Kingsley Coman. Ce mercredi matin, Sport BILD confirme la tendance, l’ailier de 28 ans est bel et bien convoité par le PSG cet été.

Kingsley Coman intéressé par un départ cet été

Et cet intérêt pourrait même aller plus loin. Plus véritablement titulaire au Bayern Munich, Kingsley Coman serait proche d’un départ du club bavarois. Selon le journaliste Christian Falk, le Français aurait même d’ores et déjà accepté un départ cet été. Reste désormais à savoir si le PSG bougera concrètement pour son ancien protégé…