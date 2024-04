Mercato - PSG : Grande annonce sur Mbappé au Real Madrid !

Guillaume de Saint Sauveur - Journaliste Diplômé d’Ecole de Journalisme à Paris. Spécialisé football, et plus particulièrement sur le mercato. Fan du PSG et du Stade Français.

Kylian Mbappé s’apprête à quitter le PSG en fin de saison et devrait, sauf énorme rebondissement de dernière minute, prendre la direction du Real Madrid. D’ailleurs, le journaliste Frédéric Hermel confirme les dernières informations de la presse espagnole sur le numéro qui attend la star française au sein du club merengue.

La belle histoire d’amour entre Kylian Mbappé et le PSG va bientôt toucher à sa fin, puisque le capitaine de l’équipe de France a décidé de ne pas prolonger son contrat et s’en ira libre à l’issue de la saison. Il aurait déjà trouvé un accord avec le Real Madrid, et une question se pose déjà : quel numéro portera Mbappé dans la capitale espagnole ?

Le 10 pour Mbappé ?

Selon les informations dévoilées mardi par l’émission El Chiringuito , l’attaquant du PSG aurait demandé à pouvoir arborer le numéro 10 au sein du Real Madrid, actuellement détenu par Luka Modric. Et la direction madrilène aurait accepté cette requête..

Hermel confirme pour Mbappé