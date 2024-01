Mercato - PSG : Flop à 90M€, son avenir à Paris est acté !

Thibault Morlain

Lors du dernier mercato estival, le PSG a fini par arriver à ses fins en bouclant le transfert de Randal Kolo Muani. Pour ce faire, le club de la capitale a lâché 90M€ à l’Eintracht Francfort. Forcément, l’international français était très attendu à Paris, mais jusqu’à présent, il galère. Toutefois, ce n’est pas pour autant que Kolo Muani va déjà faire ses valises.

A la recherche d’un numéro 9 durant l’été, le PSG a mis les moyens pour arriver à ses fins. Au final, Gonçalo Ramos et Randal Kolo Muani ont été recrutés pour un total de 170M€. En ce qui concerne le Français, il aura coûté 90M€. Problème, comme avec le Portugais, Kolo Muani peine à trouver sa place dans le schéma de Luis Enrique.

Pas de départ prévu pour Kolo Muani

Compte tenu de l’investissement réalisé par le PSG, on attendait beaucoup plus de Randal Kolo Muani. L’international français déçoit actuellement. Au point de remettre en question son avenir ? La réponse est non. Selon Téléfoot , malgré ses difficultés, Kolo Muani entend rester au PSG pour inverser la tendance.

« Il y a une attente très élevée »