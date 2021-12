Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Faire partir cet indésirable sera compliqué pour Leonardo…

Publié le 30 décembre 2021 à 4h00 par T.M.

Annoncé parmi les possibles partants au PSG, Julian Draxler ne semble toutefois pas avoir la tête à un départ de Paris.

Ayant du mal à vendre, Leonardo veut se forcer pour faire rentrer de l’argent dans les caisses. Ainsi, le directeur sportif du PSG aurait pour objectif de récupérer près de 100M€ dans les mois à venir. Pour cela, plusieurs indésirables ont été identifiés dans l’effectif de Mauricio Pochettino, parmi lesquels on retrouverait notamment Julian Draxler. Toutefois, malgré un statut de second rôle au PSG, l’Allemand se sent bien à Paris et n’a pas forcément la tête à un départ. Une tendance confirmée ce mercredi par le principal intéressé.

« C’est un plaisir de jouer pour ce club »