Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Et si le remplaçant de Galtier était... Marcelo Gallardo ?

Publié le 15 octobre 2022 à 00h30

Thibault Morlain

Dans les semaines à venir, Kylian Mbappé pourrait ne pas être le seul départ fracassant au PSG. En effet, alors que la bombe a été lâchée à propos de l'avenir du crack de Bondy, il a également été expliqué que si Mbappé venait à partir, Luis Campos et Christophe Galtier pourraient en faire de même. Cela pourrait donc obliger le PSG à se mettre en quête d'un nouvel entraîneur.

Kylian Mbappé pourrait bien ne pas être le seul à quitter le PSG. Mécontent de sa direction, le joueur parisien envisagerait un départ, et ce dès le mois de janvier. Cela pourrait alors ne pas être sans conséquence puisqu'il a été expliqué que Luis Campos et Christophe Galtier pourraient également quitter le PSG avec Mbappé.

Le PSG a pensé à Gallardo

Le PSG pourrait donc devoir se mettre en quête d'un nouvel entraîneur. Les noms de Ruben Amorim et Zinedine Zidane sont d'ailleurs revenus au premier plan, mais d'autres pourraient bien être cités prochainement. Cela pourrait être le cas de Marcelo Gallardo. Ancien joueur du PSG, l'Argentin, aujourd'hui à River Plate, a déjà été évoqué à quelques reprises dans le viseur du club de la capitale. Cela était même encore le cas l'été dernier quand Gallardo était l'une des pistes pour remplacer Mauricio Pochettino.

Mercato - PSG : Les deux conditions pour que Zidane débarque en janvier https://t.co/4xXoPgim7G pic.twitter.com/kF2VLBSwO0 — le10sport (@le10sport) October 14, 2022

Il est bientôt libre