Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Enorme retour de flamme pour Leandro Paredes ?

Publié le 12 mars 2022 à 7h45 par D.M.

Sous contrat jusqu'en 2023 avec le PSG, Leandro Paredes figurerait toujours sur les tablettes de l'Inter Milan. Le club italien pourrait se séparer de joueurs pour faire la place au milieu de terrain argentin.

Recruté par le PSG en janvier 2019, Leandro Paredes est une valeur sûre de la formation parisienne. Malgré la forte concurrence qui existe au milieu de terrain, l’international argentin parvient à tirer son épingle du jeu, même si son avenir fait régulièrement les gros titres de la presse italienne. Et pour cause, âgé de 27 ans, Paredes est une cible de longue date de l’Inter. Et à un an de la fin de son contrat avec le PSG, le club milanais devrait revenir à la charge et retenter sa chance dans ce dossier.

Paredes, une cible de longue date de l'Inter