Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Enorme rebondissement pour Julian Draxler ?

Publié le 6 juin 2020 à 18h15 par A.D.

Le Hertha Berlin aurait lancé les grandes manoeuvres pour Julian Draxler avec une offre de contrat à hauteur de 4M€ annuels. Un dossier évoqué ce samedi par la presse allemande.

Julian Draxler pourrait faire son retour en Allemagne cet été. Passé par Schalke 04 et Wolfsburg avant de rejoindre le PSG, le milieu offensif de 26 ans pourrait poser ses valises au Hertha Berlin. Selon les dernières informations de Paris Fans , confirmées par Abdellah Boulma, le club berlinois aurait déjà lancé l'assaut pour Julian Draxler. A en croire le média français, le numéro 23 du PSG aurait reçu une proposition de contrat de quatre saisons à hauteur de 4M€ annuels. Alors qu'il serait prêt à laisser filer Julian Draxler cet été, le PSG pourrait tomber d'accord avec le Hertha Berlin pour un transfert avoisinant les 20M€. A moins que...

Le Hertha Berlin ne voudrait pas de Julian Draxler