Mercato - PSG : Énorme coup de froid pour Cristiano Ronaldo !

Publié le 1 juin 2021 à 6h15 par Th.B.

Alors que le PSG semble être l’une des probables destinations pour Cristiano Ronaldo, les circonstances actuelles rendraient sa venue plus que délicate. Explications.

Et si Cristiano Ronaldo débarquait au PSG cet été ? Le10sport.com vous a récemment assuré que ses représentants ne se fermaient aucune porte à l’approche du mercato et que le PSG fait partie du cercle restreint des clubs capables de s’attacher les services de la star de la Juventus, dont le contrat court jusqu’en juin 2022. Néanmoins, malgré les rumeurs de départ, Ronaldo pourrait honorer son engagement jusqu’à son terme selon The Athletic.

Une venue presque impossible au PSG ?