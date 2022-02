Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Enfin une bonne nouvelle pour l’avenir de Kylian Mbappé !

Publié le 24 février 2022 à 3h00 par G.d.S.S.

Alors que son départ du PSG semblait acté il y a encore peu, Kylian Mbappé serait finalement en train de reconsidérer son avenir, notamment si son équipe élimine le Real Madrid en Ligue des Champions.

Ce n’est plus un secret pour personne, Kylian Mbappé souhaitait claquer la porte du PSG l’été dernier alors que le Real Madrid mettait 200M€ sur la table pour racheter sa dernière année de contrat, mais le Qatar n’a pas flanché. La tendance d’un départ libre a donc logiquement tenu la corde ces derniers mois au sujet de Mbappé, mais à en croire les révélations de l’ancien joueur du PSG Jérôme Rothen sur RMC Sport, ce feuilleton pourrait finalement être relancé en coulisses.

« Une qualification contre le Real peut faire évoluer les choses… »