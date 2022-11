Mercato - PSG : Nouvelle annonce fracassante sur l’avenir de ce crack

Déjà épatant avec Palmeiras alors qu’il n’a que 16 ans, Endrick attise les convoitises du PSG et du Real Madrid. Si le jeune attaquant brésilien assure qu’il n’a pas encore fait son choix, son père a confié qu’un voyage à Madrid était prévu pour la fin du mois.

Le PSG a Lionel Messi, Neymar et Kylian Mbappé mais Luis Campos en veut encore plus. Le conseiller sportif du club de la capitale s’intéresse à Endrick, la pépite brésilienne. L’attaquant de Palmeiras n’a que 16 ans mais il brille déjà en professionnel, à tel point que son nom circule un peu partout en Europe.

Donc forcément, le PSG n’est pas seul. Le Real Madrid a déjà fait le coup avec Rodrygo, Vinicius Jr et se verrait bien répéter l’expérience avec Endrick. Ces dernières semaines, le clan du Brésilien a voyagé en Europe pour discuter avec certains clubs, dont le PSG et le Real Madrid. Mais à l’heure actuelle, c’est bien le club madrilène qui a un temps d’avance.

🚨🎙️| Douglas (father of Endrick) "We will travel to Madrid at the end of this month." @UOLEsporte pic.twitter.com/LucYZAP72l