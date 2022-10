Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : En plein scandale, le Qatar lâche un indice sur son avenir à Paris

Publié le 22 octobre 2022 à 12h20

Arnaud De Kanel

Plusieurs rumeurs circulent ces dernières semaines sur un possible départ de QSI, le fonds d'investissement qatari qui finance le PSG, après le Mondial au Qatar notamment en raison des nombreuses polémiques. Or, les investisseurs du PSG s'orientent de plus en plus sur une vision long terme avec le rachat de 21,67% des parts du SC Braga.

En 2011, Qatar Sports Investments rachetait le PSG. Un premier pas en avant dans le sport pour le Qatar qui voulait préparer au mieux le Mondial de 2022. Or, les échecs en Ligue des champions et les polémiques à répétition feraient émettre des réserves aux Qataris sur leur volonté de continuer avec le PSG. Mais en réalité, QSI n'est pas prêt de lâcher le club parisien et encore moins après la Coupe du monde.

QSI veut durer dans le football

En devenant actionnaire minoritaire du SC Braga, une source proche de QSI a lâché un énorme message sur le futur du fonds d'investissement dans le football. Pour L'Equipe , elle assure : « Nous recherchons dans tous les sports des investissements financiers intelligents. Le padel est un bon exemple de start-up partie de rien et qui sera une entreprise à succès, les six premiers le démontrent déjà. Braga est un exemple différent, ce n'est pas une start-up mais un club vraiment développé, qui a le potentiel pour passer au niveau supérieur. QSI regarde d'autres clubs, mais uniquement pour un investissement minoritaire, et d'autres sports. Après la Coupe du Monde, QSI deviendra beaucoup plus important . »

Ce n'est pas fini entre le PSG et QSI

Avec le rachat de 21,67% des parts du SC Braga, le Qatar démontre qu'il veut construire un énorme projet avec le PSG en intégrant des clubs satellites, à l'instar de ce que font déjà City Group à Manchester et la filiale Red Bull en Autriche. Le Qatar est bien parti pour continuer de nombreuses années à Paris.