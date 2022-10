Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : En fin de contrat, Messi a déjà tout prévu pour son avenir

Publié le 25 octobre 2022 à 14h10

Axel Cornic

L’avenir de Lionel Messi est un dossier sensible au Paris Saint-Germain. Son contrat se termine en juin prochain et si les propriétaires semblent vouloir le prolonger, en Catalogne on parlé régulièrement d’un possible retour au FC Barcelone, qu’il a quitté en 2021 ans des circonstances controversées.

Ou jouera Lionel Messi la saison prochaine ? Arrivé il y a un an et demi, le septuple Ballon d’Or semble enfin être épanoui dans son jeu au PSG, mais il pourrait déjà claquer la porte dans quelques mois. La fin de son contrat approche et les questions sur son avenir sont de plus en plus nombreuses.

« Si aujourd’hui le PSG lui offre une prolongation, alors Messi l’acceptera »

Proche du clan Messi et auteur d’une biographie sur lui, Guillem Balague est persuadé que le PSG a des très bonnes chances de le prolonger. « Si aujourd’hui le PSG lui offre une prolongation, alors Messi l’acceptera et poursuivra sa carrière à Paris » a-t-il assuré, lors d’un entretien accordé à Radio MARCA .

« Il ne dira rien avant la fin de la Coupe du monde »