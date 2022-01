Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : En coulisse, tout se met en place pour Zidane !

Publié le 16 janvier 2022 à 6h45 par Th.B.

Le PSG pourrait prendre la décision de nommer Zinedine Zidane pour prendre la succession de Mauricio Pochettino comme le10sport.com vous le confiait en décembre. Et la venue du Français prendrait forme.

Et si Zinedine Zidane finissait par succéder à Mauricio Pochettino sur le banc du PSG à la fin de la saison ? Alors que l’entraîneur argentin dispose d’un contrat courant jusqu’en juin 2023, Pochettino rêverait toujours autant de prendre les rênes de l’effectif de Manchester United selon le journaliste Julien Laurens. Et pour oublier Mauricio Pochettino, les hauts représentants du PSG songent à Zinedine Zidane. D’ailleurs, le10sport.com vous confiait le 17 décembre dernier que l’éventuelle venue de l’ex-entraîneur du Real Madrid, actuellement sans club, prenait déjà forme puisque son conseiller Alain Migliaccio le poussait à prendre en considération le projet du PSG. Et la tendance s’est confirmée ces dernières heures.

« Une vraie possibilité »