Mercato - PSG : Elle perd 400M€ à cause de Mbappé !

Jean de Teyssière

La bataille pour trouver le futur diffuseur de la Ligue 1 fait rage dans les bureaux de la Ligue de Football Professionnel (LFP). Alors que le verdict était espéré à l'automne dernier, rien n'a encore été bouclé. Le retrait de Canal + n'arrange pas les choses, puisque beIN SPORTS ne souhaite pas acquérir la totalité des droits. En Espagne, on estime même que c'est à cause du départ de Kylian Mbappé que la Ligue 1 pourrait se vendre 400M€ moins chère.

Le championnat de France de Ligue 1 court-il à la catastrophe ? Après l'échec Médiapro à 1Md€ en 2020, voici que les droits du championnat pour la période 2024-2029 sont en train de prendre du plomb dans l'aile. L'attractivité du football français reste très faible et le départ récent et annoncé de Kylian Mbappé de France a encore plus pénalisé la LFP dans sa recherche d'un diffuseur. Au point même qu'elle pourrait elle-même créer une chaîne pour diffuser les matchs.

Toujours aucun diffuseur pour la Ligue 1

A ce jour, vendredi 31 mai 2024, le prochain diffuseur de la Ligue 1 en France n'est pas encore connu. Le 16 août prochain, le championnat de France reprendra ses droits et l'inquiétude grandie. Surtout que le prix de vente voulu au départ pourrait être drastiquement abaissé. Ce qui plomberait encore plus financièrement de nombreux clubs français.

Départ de Mbappé : Le PSG a dégainé une offre de 110M€ https://t.co/AR6qrO2UlH pic.twitter.com/JzxhArTt0N — le10sport (@le10sport) May 31, 2024

Le départ de Mbappé provoque cette crise de 400M€ ?