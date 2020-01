Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Cavani prêt à faire un énorme sacrifice pour quitter le PSG ?

Publié le 20 janvier 2020 à 7h45 par H.G.

Alors que l’Atlético de Madrid aimerait le recruter cet hiver, Edinson Cavani serait prêt à consentir un gros sacrifice financier afin de rejoindre les Colchoneros cet hiver.

La fin de l’histoire entre Edinson Cavani et le PSG pourrait intervenir plus tôt que prévu. En effet, l’attaquant de 32 ans aimerait rejoindre l’Atlético de Madrid dès cet hiver, à six mois de la fin de son contrat, afin de retrouver un temps de jeu qu’il a perdu à Paris en raison des blessures et de la concurrence imposée par Mauro Icardi. Ainsi, celui qui a inscrit 198 réalisations sous la tunique du club parisien aurait d’ores et déjà trouvé un accord avec l’équipe entrainée pour les rejoindre cet hiver, et cela bien que le PSG refuserait toujours de le laisser s’en aller. Edinson Cavani serait donc déterminé à s’en aller au plus vite, en témoigne le sacrifice financier qu’il serait prêt à accepter.

Edinson Cavani serait prêt à abandonner sa prime à la signature