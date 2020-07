Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Edinson Cavani est déjà regretté par une autre star…

Publié le 4 juillet 2020 à 2h30 par G.d.S.S.

Alors qu’Edinson Cavani a décidé de ne pas continuer l’aventure avec le PSG jusqu’en août prochain pour jouer la Ligue des Champions, Mauro Icardi affiche son grand regret à ce sujet.

Arrivé au terme de son contrat avec le PSG fin juin, Edinson Cavani a décidé de ne pas rempiler, même pour une simple pige de deux mois histoire de disputer le tournoi final de la Ligue des Champions à Lisbonne, en août prochain. Le buteur uruguayen, actuellement libre de tout contrat, va donc pouvoir s’engager avec l’écurie de son choix. Et dans un entretien accordé au Parisien vendredi, Mauro Icardi regrette le départ de son ancien concurrent du PSG.

« C’est sa décision »