Mercato - PSG : Draxler, Gueye… Leonardo est déjà fixé pour les ventes !

Publié le 29 janvier 2021 à 9h45 par G.d.S.S.

Alors que Leonardo aurait un objectif de 60M€ de ventes fixé par sa direction, aucun des éléments annoncés sur le départ ne quittera le PSG avant la fin du mercato hivernal.

En cette période délicate de crise sanitaire, les finances de l’ensemble des clubs sont logiquement impactées, et le PSG ne fait pas figure d’exception. D’ailleurs, Leonardo se serait vu imposer un objectif de ventes de 60M€ afin de remplir les caisses du club, et le directeur sportif brésilien chercherait donc plus que jamais à se séparer de plusieurs éléments comme Idrissa Gueye, Thilo Kehrer, Abdou Diallo, Leandro Paredes ou encore Julian Draxler, qui arrive en fin de contrat au PSG. Mais les ventes ne se passent pas comme prévu pour Leonardo…

Aucun départ cet hiver au PSG