Mercato - PSG : Donnarumma se fait dézinguer sur son transfert !

Publié le 21 août 2021 à 3h00 par G.d.S.S.

Arrivé au terme de son contrat avec le Milan AC en fin de saison dernière, Gianluigi Donnarumma s’est engagé gratuitement au PSG. Une attitude qui ne plait pas du tout à Fabio Capello…

En plus des arrivées gratuites de Georginio Wijnaldum, Sergio Ramos et Lionel Messi, le PSG a réussi un autre coup XXL à 0€ cet été : Gianluigi Donnarumma. Un renfort d’autant plus spectaculaire que le gardien italien, qui a jusqu’ici effectué l’intégralité de sa carrière avec le Milan AC, vient de remporter l’Euro dont il a été élu meilleur joueur. Et l’emblématique entraîneur italien Fabio Capello, interrogé par La Repubblica , ne digère pas le départ libre de Donnarumma au PSG.

« Un peu de reconnaissance… »