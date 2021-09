Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Doha veut dérouler le tapis rouge à Kylian Mbappé, mais…

Publié le 29 septembre 2021 à 6h45 par Th.B.

Alors que le PSG serait prêt à lui offrir un salaire de 50M€ et une prime à la signature payable en deux versements pour un total de 100M€, Kylian Mbappé aimerait témoigner de la présence d’une clause libératoire dans son potentiel futur contrat d’après la presse espagnole.

Ayant repoussé les offensives du Real Madrid à l’intersaison en toute fin de mercato, le PSG s’est mis dans une situation délicate vis-à-vis du dossier Kylian Mbappé. En effet, son contrat ne court que jusqu’en juin prochain et l’attaquant du Paris Saint-Germain ne semble pas être enclin à l’idée de le prolonger. Dans ce cas de figure, s’il n’évoluait pas, Mbappé quitterait le PSG gratuitement. Le10sport.com vous a révélé le 27 août dernier qu’à la demande de l’Émir du Qatar, une offre XXL pourrait lui être formulée faisant de lui le deuxième joueur le mieux payé di PSG derrière Neymar. La presse espagnole est allée plus loin ces dernières heures.

Un salaire de 50M€ et une prime à la signature colossale, mais Mbappé veut plus !