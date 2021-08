Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Doha a une opportunité en or pour… Cristiano Ronaldo !

Publié le 25 août 2021 à 6h00 par Th.B.

Alors que le PSG s’est considérablement renforcé cet été et notamment avec l’arrivée de Lionel Messi, Cristiano Ronaldo serait disponible sur le marché contre un chèque de 25M€…

Ces dernières heures, et particulièrement la journée de dimanche, le feuilleton Cristiano Ronaldo a pris une énorme tournure. Comme le10sport.com vous l’a révélé le 7 août dernier, l’Inter Miami de David Beckham souhaitait tenter sa chance en l’attirant au sein de la franchise de Major League Soccer, mais Ronaldo voulait poursuivre sa carrière en Europe alors que son contrat à la Juventus court jusqu’en juin 2022. Cependant, ses représentants chercheraient une porte de sortie pour le quintuple Ballon d’or et le PSG en serait une dans l’esprit de son agent Jorge Mendes. Néanmoins, la venue de Lionel Messi devrait avoir mis un terme à cette opération.

La Juventus prête à céder Ronaldo pour 25M€