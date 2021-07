Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Doha a une énorme ouverture avec… Camavinga !

Publié le 20 juillet 2021 à 5h30 par Th.B.

Alors que son avenir semblait s’écrire du côté de Manchester United, Eduardo Camavinga devrait finalement être à la portée du PSG qui ne serait confronté qu’au FC Barcelone et au Real Madrid à présent.

Depuis le début du mercato estival, le PSG se montre plus que simplement actif sur le marché. À ce jour, Georginio Wijnaldum, Achraf Hakimi, Sergio Ramos et Gianluigi Donnarumma sont venus renforcer l’effectif du PSG. Directeur sportif du club de la capitale, Leonardo verrait encore plus loin et songerait à mettre la main sur un nouveau latéral gauche en la personne de Theo Hernandez ou d’un milieu de terrain, lui qui semble avoir activé les pistes Paul Pogba et Eduardo Camavinga.

Camavinga finalement accessible pour le PSG ?