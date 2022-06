Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Di Maria promis au Barça par Jorge Mendes ? La réponse

Publié le 9 juin 2022 à 23h10 par La rédaction

En fin de contrat le 30 juin prochain, Angel Di Maria ne sera pas prolongé par la direction du Paris Saint Germain et va donc quitter le club de la capitale. Annoncé dans le viseur du FC Barcelone, El Fideo pourrait finalement ne pas rejoindre la Catalogne cet été, alors que la Juventus lui fait les yeux doux.

L’aventure d’Angel Di Maria au Paris Saint Germain est sur le point de toucher à sa fin. Arrivé dans la capitale en 2015 en provenance de Manchester United, l’ailier droit s’est rapidement imposé en tant que titulaire indiscutable au Parc des Princes et est devenu l’un des chouchous des supporters parisiens. Mais après sept saisons disputées avec le PSG, l’international argentin, en fin de contrat, ne verra pas son bail prolongé par sa direction et va ainsi devoir changer de club. Alors qu’il était annoncé dans les petits papiers du FC Barcelone le dossier d’ El Fideo traine, avec la Juventus toujours en embuscade.

Jorge Mendes ne serait plus l'agent d'Angel Di Maria