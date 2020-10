Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Di Maria, Alaba... Un cador prêt frapper fort pour doubler Leonardo ?

Publié le 13 octobre 2020 à 1h45 par A.C.

Leonardo et le Paris Saint-Germain pourraient voir un grand danger se dessiner au cours des prochains mois...

Le mercato estival est à peine fini, mais tous les regards sont déjà tournés vers cet hiver. Beaucoup de choses pourraient se passer au mois de janvier, surtout avec des grands noms, en fin de contrat ! C’est le cas de David Alaba, qui est courtisé par le Paris Saint-Germain, mais également la Juventus, le Real Madrid ou encore le FC Barcelone. D’après Bild , il est clairement une des priorités de Leonardo au PSG, même si du côté du Bayern Munich on n’a pas abandonné l’espoir de le voir prolonger.

« Le coup le plus probable pour la Juve ? Alaba, mais Di Maria... »