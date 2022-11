Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Dans le dur, Ekitiké reçoit un gros message de soutien

Publié le 7 novembre 2022 à 22h10

Jules Kutos-Bertin - Journaliste Tout petit, je m’étais promis d’avoir un métier en accord avec le football. Très vite, j’ai pris conscience que mes pieds ne suffiraient pas pour m’emmener là où je le voulais alors le journalisme est devenu une évidence.

Arrivé au PSG l’été dernier après avoir explosé au Stade de Reims, Hugo Ekitiké n’a pas beaucoup de temps de jeu. Cependant, l’attaquant parisien a su se montrer décisif sur la pelouse de Lorient pour sa deuxième titularisation. Même si son intégration n’est pas très rapide, Jean-Pierre Caillot croit dur comme fer en son ancien joueur.

Après une belle saison avec le Stade de Reims, Hugo Ekitiké a débarqué au PSG. Même s’il savait qu’il arrivait dans la peau d’un espoir qui allait devoir se contenter de quelques minutes de jeu seulement, Ekitiké reste frustré par sa situation. Titulaire pour la seconde fois à Lorient dimanche dernier, l’attaquant du PSG a délivré une passe décisive, sa première.

Ekitiké attend plus de temps de jeu

Une belle façon de convaincre Christophe Galtier de lui accorder plus de temps de jeu. Avec la Coupe du monde qui approche à grands pas, Hugo Ekitiké devrait avoir l’occasion de fouler un peu plus les terrains avec le PSG. De son côté, Jean-Pierre Caillot ne doute absolument pas de son ancien joueur.

« C’est de la trempe des grands joueurs »