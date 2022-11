Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Coup de tonnerre pour ce transfert à 120M€ de Campos

Publié le 12 novembre 2022 à 11h45

Amadou Diawara

Sous contrat jusqu'au 30 juin 2024, Rafael Leão serait dans le collimateur du PSG. Pour ne pas voir son attaquant portugais partir en 2023, l'AC Milan souhaiterait le prolonger. Mais en cas d'échec dans les négociations, les Rossoneri compteraient vendre Rafael Leão cet été pour ne pas revivre un scénario à la Gianluigi Donnarumma, parti pour 0€ au PSG en 2021.

Malgré la signature d'Hugo Ekitike lors du dernier mercato estival, Luis Campos aimerait toujours renforcer l'attaque de Christophe Galtier. En effet, le conseiller football du PSG aimerait boucler le transfert de Rafael Leão, qui brille du côté de l'AC Milan. Toutefois, les Rossoneri refuseraient de le laisser filer aussi facilement.

Milan ne veut pas revivre un scénario à la Donnarumma

Alors que Rafael Leão sera en fin de contrat le 30 juin 2024, la direction de l'AC Milan ferait tout son possible pour le prolonger. Mais en cas d'échec sur ce dossier, les Rossoneri devraient ouvrir la porte au départ de leur attaquant portugais de 23 ans, qui serait évalué à 120M€ environ.

L'AC Milan va vendre Rafael Leão s'il ne prolonge pas