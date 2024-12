Mercato - PSG : Coup de théâtre, une énorme signature prend forme !

Arthur Montagne - Journaliste Affamé de sport, il a grandi au son des moteurs de Formule 1 et des exploits de Ronaldinho. Aujourd’hui, diplomé d'un Master de journalisme de sport, il ne rate plus un Grand Prix de F1 ni un match du PSG, ses deux passions et spécialités

L'été dernier, le PSG en avait fait sa priorité, et pourrait prochainement revenir à la charge. Il s'agit de Khvicha Kvaratskhelia qui est désormais en discussions pour prolonger à Naples. Mais alors que la tendance était à un échec des négociations, un nouveau coup de théâtre aurait eu lieu avec une avancée significative. Désormais, l'international géorgien serait proche de prolonger à Naples.

Lors du précédent mercato estival, le PSG avait une grand priorité pour remplacer Kylian Mbappé : Khvicha Kvaratskhelia. Mais, malgré la volonté du joueur, le club de la capitale n'a pas réussi à tomber d'accord avec Naples, toujours très dur en affaires. Et ce feuilleton aurait connu une nouvelle évolution. Et c'est un sacré coup de théâtre.

Kvaratskhelia sur le départ ? 😲 Les tensions à Naples pourraient ouvrir les portes du Parc des Princes !

➡️ https://t.co/LTZnwT7WJH pic.twitter.com/XTnN7N6AoP — le10sport (@le10sport) December 8, 2024

Kvaratskhelia vers une prolongation ?

En effet, alors que jusque-là, les discussions semblaient au point mort entre Khvicha Kvaratskhelia et Naples pour une prolongation de contrat, tout aurait changé. Selon les informations du Corriere dello Sport, les deux parties, dont les exigences étaient très éloignées, se sont largement rapprochées ces dernières heures, à tel point que désormais, la tendance forte serait une prolongation du Géorgien jusqu'en 2029.

Une nouvelle clause pour faciliter son transfert ?

Mais ce n'est peut-être pas une si mauvaise nouvelle pour le PSG. Et pour cause, le média italien ajoute qu'en plus d'une importante augmentation de salaire, une clause libératoire sera incluse dans le nouveau contrat de Khvicha Kvaratskhelia. Le montant n'est pas encore connue, mais le Corriere dello Sport assure qu'elle a été déterminée « de façon à ce que tout le monde soit content ». Selon les dernières informations de la presse transalpine, l'entourage du joueur voulait qu'elle soit fixée à 80M€ tandis que Naples s'attendait plutôt à 120M€. Les deux parties auraient donc trouvé un terrain d'entente. Reste à savoir si la somme convaincra le PSG de lever cette clause libératoire l'été prochain.