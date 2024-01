Mercato - PSG : Coup de théâtre pour le prochain transfert

Pierrick Levallet

Afin de compenser le potentiel départ de Nordi Mukiele, le PSG serait à la recherche d'un nouveau latéral droit cet hiver. Le nom de Sacha Boey a alors été évoqué à plusieurs reprises, le joueur de 23 ans étant impressionnant depuis le début de saison avec Galatasaray. Mais jusqu'à présent, seul un club aurait montré son intérêt pour le Français.

D’ici la fin du mercato, le PSG pourrait bien perdre Nordi Mukiele. Alors qu’Achraf Hakimi dispute la CAN avec le Maroc, le latéral droit de 26 ans n’aurait plus la confiance de Luis Enrique pour des raisons extrasportives. L’international français, en manque de temps de jeu, voudrait donc partir et se relancer à l’approche de l’Euro 2024.

Mercato - PSG : C’est l’urgence en défense, une réponse arrive déjà https://t.co/NqiS7WLiJF pic.twitter.com/mR0AmzUpLS — le10sport (@le10sport) January 26, 2024

Sacha Boey dans le viseur du PSG ?

Mais avant de le laisser filer, le PSG voudrait lui trouver un remplaçant. Et dans cette optique, le nom de Sacha Boey a plusieurs fois été évoqué. Impressionnant avec Galatasaray depuis le début de saison, le joueur de 23 ans plairait à la direction parisienne. Mais pour l’instant, seul un club aurait montré son intérêt jusqu’à présent.

Seul le Bayern Munich s'est manifesté

D’après les informations de Fabrizio Romano, il n’y aurait que le Bayern Munich sur le dossier pour le moment. Le PSG ne se serait pas encore manifesté pour s’attacher les services de Sacha Boey. Et si le club de la capitale ne s’active pas, le latéral droit de 23 ans pourrait bien finir par s’engager en Bavière cet hiver. À suivre...