Mercato - PSG : Coup de théâtre pour l’avenir de Luis Enrique

Lié au PSG jusqu'en juin 2025, Luis Enrique n'a jamais caché être heureux à Paris. Au sein de sa formation, il dispose d'une palette très importante, ce qui lui permet de déterminer les grandes lignes du projet QSI. Dernièrement, une prolongation de contrat était à l'étude, mais il ne serait pas impossible de le voir claquer la porte en cours de saison.

Le moindre faux-pas ne pardonne pas au PSG. Et Luis Enrique a eu l’occasion de le remarquer après la défaite de son équipe face à Arsenal en Ligue des champions ce mardi soir (2-0). Alors que le début de saison semblait idéal, le technicien espagnol est sous le feu des critiques après la prestation de ses joueurs sur la pelouse de l’Emirates Stadium. Son attitude avec une journaliste de Canal + après le coup de sifflet final ne passe pas non plus. Visiblement tendu, Luis Enrique sera très attendu dans les prochains jours, lui qui s’attelle à bâtir un projet solide, basé sur la jeunesse et la discipline. Après une dernière saison prometteuse, le technicien espagnol va devoir confirmer, alors que son contrat court jusqu’en juin 2025.

PSG - Dembélé : Le policier Luis Enrique s’est totalement trompé ! https://t.co/uNwGracLVh pic.twitter.com/ViKHs0YVyQ — le10sport (@le10sport) October 3, 2024

Luis Enrique prêt à claquer la porte ?

Mais envisage-t-il d’aller au bout de son bail ? Pour l’heure, Luis Enrique n’a montré aucun signe de lassitude. Pourtant, Mohamed Toubache-Ter indique qu’un départ du coach espagnol en cours de saison est possible. « Luis Enrique qui démissionne en cours de saison ? Une éventualité !! » a-t-il confié sur X.

Une prolongation est à l'étude

Très vite, une autre source a tenté d’éteindre l’incendie. Journaliste pour Le Parisien, Marc Mechenoua a confirmé que Luis Enrique avait de grandes chances de prolonger son contrat au PSG. « S’il peut démissionner ? Il est capable de tout mais la tendance est à ce qu'il prolonge et que la direction lui laisse les pleins pouvoirs. Il faudra voir comment évolue son équipe en Ligue des champions et s'il parvient à se qualifier. C'est l'un des seuls points qui pourraient le fragiliser » a-t-il lâché. L’ancien entraîneur du Barça pourrait donc continuer de construire un PSG à son image, avec la collaboration de Luis Campos et Nasser Al-Khelaïfi.