Mercato - PSG : Coup de théâtre pour Icardi, une nouvelle porte de sortie identifiée

Prêté à Galatasaray jusqu'à la fin de la saison, Mauro Icardi pourrait bien poursuivre sa carrière en Turquie. Le club stambouliote serait entré en négociation avec le PSG pour s'attacher définitivement les services de l'international argentin. Mais dernièrement, les Newell's Old Boys auraient débarqué dans ce dossier. Un retour en Argentine pourrait prendre forme pour le buteur.

Mauro Icardi est bien loin de son niveau aperçu à l'Inter. Mais après un première partie de saison marquée par son divorce avec Wanda Nara, l'international argentin reprend des couleurs en Turquie. Prêté par le PSG à Galatasaray jusqu'en juin, Icardi reste sur des prestations convaincantes.

Et selon certaines sources venues de Turquie, Mauro Icardi pourrait bien être conservé par Galatasaray. Le club de Süper Lig aurait entamé des négociations avec le PSG pour évoquer un transfert sec. Mais ce dossier Icardi pourrait être totalement relancé par une formation sud-américaine.

🚨 Galatasaray is continuing negotiations with PSG to make the transfer of Mauro Icardi permanent. ⚠️ PSG have set a price tag of 13 million euros for the Argentine striker. 🇦🇷 🟥#GS 🟦 #PSG pic.twitter.com/qiqkF8kqc6